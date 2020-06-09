Cumhurbaşkanı Kararı! TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK'te 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah görevden alındı.Abone ol
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 10 bölge müdürü görevden alındı. TÜİK’te 22 Mayıs 2020 tarihinde başkanlık koltuğuna Yinal Yağan yerine Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.
Görevden alınan isimler şöyle:
- Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel,
- Bursa Bölge Müdürü Ünal Can,
- Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ,
- Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu,
- İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı,
- Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp,
- Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya,
- Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol,
- Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar,
- Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi