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Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

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DiYARBAKIR 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini belirtti.

Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını bildirdi.

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