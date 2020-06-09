Ayasofya'nın kaderini belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da

Ayasofya Müzesi'nin, camiye dönüp dönmeyeceği 2 Temmuz'da yapılacak duruşmada belli olacak.

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İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde içinde Fetih Suresi'nin okunduğu Ayasofya, gündemin üst sıralarına yerleşti. Yıllardır süre gelen "camiye çevrilsin - müze olarak kalsın" tartışmaları 2 Temmuz'da Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek davayla netlik kazanacak.

"Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir"

29 Mayıs günü Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının ardından başlayan tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet'te olduğu gibi. Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

"Kararının iptalini araştırın"

Cumhurbaşkanı, bununla birlikte kurmaylarına da Ayasofya'yı müzeye çeviren 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının iptalinin araştırılması için de talimat verdi.

Danıştay'a başvuru

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise daha önce 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarının ardından 2020 yılında da Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'a başvuru yaptı.

Danıştay 10. Dairesi söz konusu derneğin başvurusunu görüşmek için 2 Temmuz'da toplanarak ve bir karar verecek.

Kariye camii örneği

Danıştay'dan çıkacak karar merak edilirken Ayasofya'yı müzeye çeviren kararın iptali için daha önce yapılan başvuru reddedilmişti. Bununla birlikte Ayasofya'nın camiye çevrilmesini isteyenler ise Kariye Camii örneğini veriyor. Danıştay, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camisi ile ilgili farklı bir emsal karara imza atmış ve iptal kararı vermişti.