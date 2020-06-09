Fenerbahçe'den Tahir Karapınar'a hocalık teklifi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı.

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Fenerbahçe, gelecek yıl sarı lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.

Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak.

Emre önerdi

Emre Belözoğlu'nun önerisiyle gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında olacak; gelecek sezon da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek.

Tahir Karapınar, 21 Ekim 2014'ten beri herhangi bir takımda çalışmıyor.



Altay 30 Ocak 2009-4 Ağustos 2009 / Teknik Direktör



Gaziantepspor 29 Eylül 2011-26 Ocak 2012 / Yardımcı



Manisaspor 30 Temmuz 2013-21 Ekim 2014 / Yardımcı