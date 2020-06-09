HABER /  FENERBAHÇE
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Fenerbahçe'den Tahir Karapınar'a hocalık teklifi

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe, gelecek yıl sarı lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü. 
Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak.

Emre önerdi
Emre Belözoğlu'nun önerisiyle gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında olacak; gelecek sezon da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek.

Tahir Karapınar, 21 Ekim 2014'ten beri herhangi bir takımda çalışmıyor.

Altay 30 Ocak 2009-4 Ağustos 2009 / Teknik Direktör

Gaziantepspor 29 Eylül 2011-26 Ocak 2012 / Yardımcı

Manisaspor 30 Temmuz 2013-21 Ekim 2014 / Yardımcı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
22 ilde FETÖ operasyonu! 191 zanlı için yakalama kararı
Koronavirüste vaka sayısı artabilir! İşte gevşeten 3 yanlış
Erdoğan’dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor
Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Bakan Gül'den darp iddialarına cevap!
ÖNCEKİ HABERLER
D-100 Karayolunda korkunç kaza; birisi ağır beş yaralı
Sakarya’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor: Boca Juniors ile bir görüşmem oldu'
Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Adana'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak operasyonu'
Sorumluluk sınavı tarihleri MEB hangi konular çıkacak?
Yorumlar 1 yorum