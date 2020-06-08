Bakan Gül'den darp iddialarına cevap!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Oda TV'nin tutuklu gazetecilerinden Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddialarının araştırıldığını söyledi. Gül, ilk bulguların Pehlivan'ın iddialarını doğrular nitelikte olmadığını ifade etti.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği yönündeki iddiaların araştırıldığını ve ilk raporun iddiasını doğrulamadığını söyledi. CHP ve HDP'li vekillerin milletvekillerinin düşürülmesiyle ilgili tartışmalara ise Gül, ilgili CHP'yi suçladı.

Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanılmadığını söyledi.

İşte Gül'ün açıklamalarından bazı satır başları:

"O iddialar üzerine biliyorsunuz savcılık bir inceleme başlattı. Soruşturma neticesinde darp olmadığına ilişkin bir karar verdi.

Olay duyulur duyulmaz teftiş kurulu idari yönüyle disiplin hukuku anlamında da bir ihmal, kötü muamele var mı bu yönüyle inceleme yapıyor. Biz derhal bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdik.

AK Parti işkenceye, kötü muameleye sıfır tölarans yaklaşımıyla önemli devrimler yaptı. Bunu asla kabul edemeyiz. İşkenceye karşı zaman aşımını kaldırdık. Elbette kamu görevlilerinden yanlış yapan varsa bunun karşısında duracağız. Bu konuya teftiş kurulu bir önyargı olmaksızın konuyu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz.

Milletvekillerinin tutuklanması

Anayasa hükümleri çok acık ve Meclis Başkanımız da bu konuyu kamuoyu ile paylaştı. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var. Bu husus Meclis tarafından genel kurulun bilgisine sunulmasıyla birlikte bu noktada mahkemenin kararı yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla Meclis de kendi gündemine hakim olarak, Meclis Başkanı da açıkladı bunu. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var ve bunun genel kurula okunması söz konusu.

"CHP'nin oyları olmasaydı geçmezdi"

Burada siyaseten asıl sorulması gereken soru şu: Buraya nasıl geldik? 2016 yılında Sayın Kılıçdaroğlu, "Getirin şu dokunulmazlıkları kaldıralım" dedi. Eğer bu konuda bir eleştiri söz konusu olacaksa ana muhalefetin önce kendisine bakması lazım. Yani bu dokunulmazlık yollarının açılması ve kaldırılması CHP'nin oyları olmasaydı olmazdı!