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PKK'ya ağır darbe! 'Doktor Deniz' öldürüldü

Tunceli Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edildi.

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Yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda  etkisiz hale getirilen 6 teröristten  birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.  

Teröristin 2016 yılında  Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın ve  2019 yılında  Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.'' denildi.

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