Diyarbakır'da 10 şoförde virüs çıktı! Ekipler şimdi yolcuları arıyor
DİYARBAKIR-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri her yerde bu minibüslerde yolculuk yapanları arıyor.Abone ol
Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.
10 şoförde koronavirüs çıktı
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoförü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 şoföre yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.
Filyasyon ekipleri şimdi onları arıyor
Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
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