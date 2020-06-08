Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönüyor

Celta Vigo'nun, Olympiakos'a kiraladığı Emre Mor, orada da tutunamadı. Yunan ekibi, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyu İspanyol ekibine geri gönderecek.

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Genç yaşta yıldızı parlayan ve yeteneğiyle herkesi heyecanlandıran Emre Mor'un, futbol kariyeri erken yaşta düşüşe geçmişti.

Daha önce Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo'ya transfer olmuş, ancak İspanyol ekibi de Emre Mor'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı.

Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Mor, sarı-kırmızılılarda tutunamamış ve Yunan ekibi Olympiakos'a kiralanmıştı. Milli futbolcu, yeniden İspanyol ekibine dönüyor.

OLYMPİAKOS GERİ GÖNDERİYOR

Yunan basınından Hellas Football, Olympiakos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan genç futbolcu ile yolların ayrılacağını belirtti.

CELTA VİGO'YA DÖNÜYOR

Öte yandan İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan haberde ise; Emre Mor'un, Celta Vigo'ya geri döneceği ifade edildi.