Yasak Elma'nın çekimleri iptal edildi Eda Ece sevgilisiyle fırsat buldu
Eda Ece, seyahat yasaklarının kalkmasıyla basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatile çıkma kararı aldılar.
Salgın sebebiyle erkenden sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, karantina sürecinde evine kapanırken, bu dönemde Anadolu Efes'te basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile gergin günler yaşamıştı.
FOX ekranlarının eğlenceli entrikalı dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Ece, bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.
"Tatile çıkma kararı aldılar": Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tuttu. Bodrum’da ev kiralayan sevgililer, Ağustos ayına kadar burada kalacak.
Ağustos'ta İstanbul’a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek. Ünlü oyuncu tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girip yeni sezon için hazırlanacak.