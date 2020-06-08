Zonguldak'ta eski eş dehşeti! Ayağından vurup rehin aldı görüntüler tüyler ürpertti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 11 yıl önce boşandığı eşinin eine gidip içeri zorla giren Ümit A., eski eşini ayağından vurup rehin aldı... Kaymakam, Başsavcı ve polis 3 saatte zor ikna etti...

Abone ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi (42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), korku dolu anlar yaşattılar. Yaklaşık 3 saat Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin ikna etmeye çalıştığı Ümit A., velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz verilmesi üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ü.A., zorla içeri girdi. Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı.

Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi. Polis ekipleri, Ü.A.'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürürken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.