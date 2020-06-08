Erdoğan konut fiyatlarındaki artışlar için uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indiriminin ardından konut satış fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek bu konuda ilgili bakanlıkların çalışma yaptığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerdeki indirimlere dikkat çekerek kamu bankalarının bu konuda gerekli düzenlemeyi yaptığını söyledi. Faiz indiriminin ardından konutlarda fiyat artışı yapanlar için "soyguncular" ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda gereğinin yapılacağını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomi konusunda belirli bir mesafe kat edildiğini söyleyen Erdoğan, faiz indirimlerine dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Bu sahtekarlara, bu soygunculara karşı İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere hepsi bunların üzerine gidiyorlar. Nerede bu şebekeler yakalanırsa gerekli hesap verilecektir. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız kazanç elde etmeye çalışanlarla ilgili işlemler yapılıyor. Haksız fiyat artışlarının yapılması durumunda MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomisi için gereken mücadeleyi vereceğiz. Fırsatçılık yapılmasına geçit vermeyeceğiz."