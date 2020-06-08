HABER /  EKONOMİ
ADV Bodrum Günay'da Yıldızlar Geçidi
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Benzin ve motorin fiyatlarına okkalı zam geldi işte yeni fiyatlar

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Geçen hafta gelen indirimin ardından benzin ve motorine bir son dakika zammı geldi. Bu zam hayli yüksek oldu. Benzin fiyatı yeniden 6 liranın üstüne çıktı.

Abone ol

Benzin ve motorine bu gecen itibaren kallavi bir zam yapıldı. Benzin fiyatları 37 kuruş artarken, motorinin litre fiyatı 32 kuruş arttı... EPGİS'in zamma ilişkin açıklaması şöyle;

-"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37, Motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Zamlı benzin ve motorin fiyatları
Benzin zam sonrasında yeniden 6 liranın üstüne çıktı. İstanbul'da 6.11 TL, Ankara ve İzmir'de 6.18'den satılacak. Motorin ise İstanbul'da 5.63, Ankara ve İzmirde ise 5.71 liraya çıktı. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Benzin ve motorin kaç liraydı?
Benzinin litresi şu an İstanbul’da 5.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.81 TL’den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.31 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.39 TL’den satılıyor.

Geçen hafta indirim gelmişti
EPDK'nın uyarısı sonrasında geçen hafta akaryakıt firmaları zorunlu indirime gitmişti. İndirim benzin ve motorinde 17 ile 25 kuruş aralığında olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'dan eyvah eyvah dedirten haber! Vakası sayısı 10 kat arttı
Zonguldak'ta eski eş dehşeti! Ayağından vurup rehin aldı görüntüler tüyler ürpertti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 6 termik santralin 14 ünitesine geçici çalışma ruhsatı verildi
Türkiye'den Libya için önemli adım! Başvurular yapıldı 7 alan belirlendi
Diyarbakır'da 10 şoförde virüs çıktı! Ekipler şimdi yolcuları arıyor
Ayasofya tartışmasına İlber Ortaylı da katıldı! Biz İspanyol değiliz
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da eski muhtar evinde ölü bulundu
Ücretsiz izin parası ödeneği yattı mı ne zaman yatacak?
Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışı değişiyor! Sağlıklı evler geliyor
İzmir'de polis sahilde halay çekenleri bulmak için harekete geçti
THY sağlık çalışanları indirimi kayıt formu 2020
Benzin ve motorine kallavi zam geliyor araç sahiplerini üzecek gelişme
Yorumlar 7 yorum