Benzin ve motorin fiyatlarına okkalı zam geldi işte yeni fiyatlar

Geçen hafta gelen indirimin ardından benzin ve motorine bir son dakika zammı geldi. Bu zam hayli yüksek oldu. Benzin fiyatı yeniden 6 liranın üstüne çıktı.

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Benzin ve motorine bu gecen itibaren kallavi bir zam yapıldı. Benzin fiyatları 37 kuruş artarken, motorinin litre fiyatı 32 kuruş arttı... EPGİS'in zamma ilişkin açıklaması şöyle;

-"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37, Motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Zamlı benzin ve motorin fiyatları

Benzin zam sonrasında yeniden 6 liranın üstüne çıktı. İstanbul'da 6.11 TL, Ankara ve İzmir'de 6.18'den satılacak. Motorin ise İstanbul'da 5.63, Ankara ve İzmirde ise 5.71 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Benzin ve motorin kaç liraydı?

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 5.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.81 TL’den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.31 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.39 TL’den satılıyor.

Geçen hafta indirim gelmişti

EPDK'nın uyarısı sonrasında geçen hafta akaryakıt firmaları zorunlu indirime gitmişti. İndirim benzin ve motorinde 17 ile 25 kuruş aralığında olmuştu.