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Ücretsiz izin parası ödeneği yattı mı ne zaman yatacak?

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Koronavirüs nedeniyle birçok çalışan ücretsiz izine çıkarılmıştı. Hükümet yetkilileri ise, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, ücretsiz maaş desteği haziran ayı ödemesi yattı mı, ücretsiz izin başvuru şartları neler?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet iş verenlerin çalışanları işten çıkarmasını yasaklamış ve çalışanları ücretsiz izne çıkarılmasını sağlamıştı. Ücretli çalışan fakat ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların maaşını devlet ödüyordu. Peki haziran ayı ücretsiz izin maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin parasının geçen ay olduğu gibi ayın 8’inden sonra yatması bekleniyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur’a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ PARA?

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.

ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURU NASIL OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler.” dedi.

Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.

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