Edinson Cavani'nin gönlü La Liga'da

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Edinson Cavani'nin futbol hayatına La Liga'da devam etmek istediği öğrenildi.

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PSG'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera, takımdan ayrılması beklenen arkadaşı Edinson Cavani ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''La Liga'yı seviyor''

Adı son günlerde Atletico Madrid ile de anılan Cavani ile ilgili AS'a konuşan Herrera, "Cavani'nin İspanya'da oynamak istediğini biliyorum. Bana sürekli İspanya'yı soruyordu. La Liga'yı da seviyor." dedi.

301 maçta 201 gole imza attı

2013 yılında Napoli'den PSG'ye gelen Cavani, başkent ekibi ile 301 maçta 201 gole imza atmıştı.