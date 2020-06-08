Ayasofya tartışmasına İlber Ortaylı da katıldı! Biz İspanyol değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği talimatla başlayan tartışmalara tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. "Biz İspanyol değiliz" diyerek Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini savundu.

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Türkiye'nin gündeminde Ayasofya'nın camiye dönüştürülme talimatı var. Habertürk canlı yayınında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan Ortaylı, Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini söyledi. İlber Ortaylı, şunları söyledi:

"Müze kararını, Cumhuriyet hükümetimiz ve ilk Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet karar vermiştir ve bu böyle olacaktır. Uygunu budur. Burada bir takım törenlere lüzum yoktur. Kaldı ki, bir bölümünde ezan da okunuyor, namaz da kılınıyor. Buna itaat etmek zorundayız, bizim kararımızdır, bizim devletimizin kararıdır. Politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum. Bunu karşılayacacak bir gücünüz olması lazım.

Kurtuba Camii'ni kiliseye çevirdiler

Efendim bunun örneği var mı? Yok. Kurtuba Camii'ni çevirdiler kiliseye, ortasına bir de katedral inşa ettiler. Berbat bir şey. Bütün yapısını bozdular. Bugün bile kilise olarak devam ediyorlar.

Biz İspanyol değiliz

Biz onlara uymak zorunda değiliz. Biz İspanyol değiliz. Biz dünya devletiyiz. Kendimizi batı Avrupa'daki bağnaz kitlelerle bir ayarda tutarak hareket edemeyiz. Cumhuriyet hükümetinin 1934'teki kararına itaat etmek zorundayız. Biz güne uyalım. Bazı hareketleri yaptığımız zaman, dünyanın bütün ülkelerinde camilerimiz yapılıyor."