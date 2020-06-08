Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehditvari açıklamalarına sert tepki gösterirken, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin 8 sayfalık çok önemli açıklamalar yaptı.

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine kışkırtıcı açıklamaları ve Ayasofya konusundaki küstah tavrı Bahçeli'nin gündeminde. Yazılı açıklama yapan Bahçeli'nin hedefinde Yunanistan vardı.

"Ayasofya'dan çan sesi değil Allah'ın izni le ezan sesi yükselecektir"

"Yunanistan Son günlerde Yunanistan'ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır Ayasofya'dan çan sesi değil Allah'ın izni le ezan sesi yükselecektir.

"Yunanistan'ın alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir"

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi

İki HDP'li bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir, nitekim kanun önünde herkes eşittir.

Sokağa çıkma girişimlerine tepki

4 Haziran 2020 tarihinde Gazi Meclis ayıklanmıştır. Sokağa göz kırpan, sokakta gelecek arayan, yeni bir Gezi çıkmazına umut bağlayan, milletimizin huzur ve güvenliğine kast eden kim olursa olsun karşılarında Türk devletinin kudretini bulacaklardır. Cumhur İttifakı’nın dış destek ve tesirli muhtemel sokak hareketlerini kaynağında söndürmeye gücü yetecektir. Bekçilerimizi terörle ilişkilendiren, polislerimizi ve askerlerimizi hayasızca isnat eden gafiller sabrımızı test etmemelidir.

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Musa Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.