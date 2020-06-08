Müyesser Yıldız kimdir aslen nereli Müyesser Yıldız neden gözaltına alındı?

OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız siyasal ve askeri casusluk suçları kapsamında gözaltına alındı. Bu haberin ardından Müyesser Yıldız kimdir, aslen nereli ve eşi Naci Uğur kimdir araştırmaları başladı. 57 yaşındaki Müyesser Yıldız aslen Adıyaman Besnili. İŞte Müyesser Yıldız biyografisi

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OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Bu haberin ardından Müyesser Yıldız kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir araştırması başladı. Müyesser Yıldız aslen Adıyaman Besnili ve 57 yaşında. Naci Uğur ile evli olan Müyesser Yıldız Sırasıyla Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalıştı.

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.

Müyesser Yıldız kimdir: Müyesser Yıldız, Türk gazeteci. Adıyaman Besni'de doğan Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. Bulvar gazetesi çıkınca orada gazeteciliğe başladı. Bulvar'ın kapatılmasının ardından mesleğine Tercüman'da devam etti.

Sırasıyla Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalıştı.

Müyesser Yıldız Odatv'de yazılar yazmaktadır. Haziran 2012'de 16 ay tutuklu bulunmasına neden olan Odatv davasından tahliye olmuştu.