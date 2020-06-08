Olayın adresi Arnavutköy! 5 çocuk annesi karısını sokak ortasında öldürdü

İSTANBUL'un Arnavutköy ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Hatice Çelik isimli kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Arnavutköy'de 55 yaşındaki Veysi Çelik, 5 çocuğunun annesi Hatice Çelik'i pompalı tüfekle öldürdü.
Tartışma feci bitti
Nene Hatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta evlerinin önünde eşi ile tartışan Veysi Çelik pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 5 çocuk annesi Hatice Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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