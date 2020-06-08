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Aydın'da yangın çıkan evde bir gerçek daha ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da Ö.A. isimli kişinin yaşadığı evde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale için girdiği evde çöp yığınlarıyla karşılaşıldı. Olayla ilgili olarak, maden firmasında çalışan Ö.A.'nın eşinden ayrıldıktan sonra psikolojisi bozulup evini çöplerle doldurduğu söylendi.

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Yangın sabah saat 06:00 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1629 Raif Aydoğdu sokak 7 numaralı apartmanın 1. katında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, içeride ses olmasına rağmen yanan dairenin kapısı açılmayınca kırarak içeri girip alevlere müdahale etti. Bu sırada evde bulunan ve alevlerden etkilendiği için yaralı olan 35 yaşlarındaki Ö.A. isimli bir şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşamış

Ekiplerin evde yaptığı incelemede evin tüm odalarında adeta çöp yığınları ortaya çıktı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Ö.A. isimli şahsın bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve evi çöp eve çevirdiği öğrenildi. Kendi halinde biri olarak yaşadığı öğrenilen şahsın yaşadığı evde çıkan yangını şüpheli bulan ekipler, evde ve mahallede olay yeri incelemesi yaptı.

Maden firmasında çalıştığı öğrenildi

Sebebi henüz belirlenemeyen yangının sabaha karşı çıktığı, ilk etapta evdeki yangının hortumla söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan evde yaşayan şahsın bir maden firmasında çalıştığı öğrenilirken, polis şüpheli bulunan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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