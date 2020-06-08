İzmir'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Ahmet Sabırsız (41) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Sabırsız, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü.

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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Maltepe Caddesi yakınında meydana geldi. Ahmet Sabırsız sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Sabırsız kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoldan geçen bir kişi, yaralı olan Sabırsız'ı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sabırsız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

'Yapma' diye seslendiği iddia edildi

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay mahallindeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca saldırının gerçekleştiği tahmin edilen bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Sabırsız'ın yüzü sarılı ve başında sarı kapşonlu biri ile tartıştığı ve 'Yapma' diye bağırdığını, ardından da silah sesi geldiği belirtildi. Daha sonra şüphelinin bir otomobille kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.