HABER /  YEREL

İzmir'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Ahmet Sabırsız (41) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Sabırsız, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü.

Abone ol

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Maltepe Caddesi yakınında meydana geldi. Ahmet Sabırsız sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Sabırsız kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoldan geçen bir kişi, yaralı olan Sabırsız'ı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sabırsız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

'Yapma' diye seslendiği iddia edildi

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay mahallindeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca saldırının gerçekleştiği tahmin edilen bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Sabırsız'ın yüzü sarılı ve başında sarı kapşonlu biri ile tartıştığı ve 'Yapma' diye bağırdığını, ardından da silah sesi geldiği belirtildi. Daha sonra şüphelinin bir otomobille kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da dehşet anları! Genç kadın sokak ortasında pompalı ile katledildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme
45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı
Dolarda haftanın ilk rakamları! 8 Haziran Pazartesi yatay seyirle başladı
Odatv'de gözaltı! Müyesser Yıldız 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Bülent Orakoğlu Ergenekon'un yeni 1 numarasını yazdı ismi bile belli
DEVA Partisi'nden HDP açıklaması: Meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sistemi ve ittifak şartları değişiyor! Siyasi ittifak yapmak için yüzde 5 şartı getiriliyor
Topkapı Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar yenileniyor
Leyna Onuk kimdir yaşı kaç Survivor Berkan'ın sevgilisi aslen nereli?
Adalar Belediyesi'ne pompalı saldırı! Belediyenin camları kırıldı
Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü
8 Haziran evde bakım parası yatan iller hangi illerde yattı?
Yorumlar