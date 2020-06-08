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Dolarda haftanın ilk rakamları! 8 Haziran Pazartesi yatay seyirle başladı

Geçtiğimiz haftayı 6.76 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, bugün yatay bir seyirle 6.77 üzerinden işlem görüyor.

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Dolar/TL geçen ay 7.26 ile rekor seviyelere yükselmesinin ardından swap görüşmelerine dair iyimserlikle 6.80'lere gevşemişti.

Geçen haftayı 6.77'de tamamlayan dolar/TL yeni haftaya yatay başladı. Euro ise aynı saatlerde 7,6264 lira alış fiyatı, 7,6439 lira satış fiyatı seviyesinde işlem görüyor.

Fed faiz kararı

İçeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Faizlerde değişiklik beklenmiyor. İçeride cuma günü Nisan ayı sanayi ve cari denge verileri izlenecek. Veriler, koronavirüs etkilerini yansıtması açısından önemli olacak.

Önemli teknik direnç ve destek

Bankacılar dolar/TL'de 6.65 ile 6.85 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyor.

Altın fiyatları 8 haziran
  • Çeyrek Altın: 595 Lira
  • Gram Altın: 366,70 Lira
  • Yarım Altın: bin 190 Lira
  • Cumhuriyet Altın: 2 bin 436 Lira
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