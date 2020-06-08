Bülent Orakoğlu Ergenekon'un yeni 1 numarasını yazdı ismi bile belli

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, NATO'nun Türkiye'de kurduğu Ergenekon'un 1 numarasının emekli bir orgeneral olduğunu belirterek "Son dönemde enteresan ataklar yapan emekli bir üst düzey komutan" diye yazdı.

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NATO'nun Türkiye'de Komünizm tehdidine karşı kurduğu illegal yapılanma olan Ergenekon tartışılmaya devam ediyor.

Son dönemde Ergenekon ve FETÖ üzerine çarpıcı yazılarla öne çıkan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "Ergenekon’un yeni 1 numarası" başlıklı köşesinde yine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Orakoğlu, Türk generallerin 1990'lı yıllarda Gladyo tipi yapılanmanın Türkiye'de varlık gösterdiğini kabul ettiğini hatırlattı.

Avrupa'da açığa çıktı Türkiye'de engellendi

Batı Avrupa'da NATO'nu gizli ordularının açığa çıkarılmasına rağmen Türkiye'deki askeri yönetimin Türk Gladyo’sunun deşifre edilmesine yönelik tüm araştırmaların önüne geçtiğini yazdı.

Meclis’te kontrgerilla gölge yapısını ya da ÖHD’yi incelemek için 30 a yakın komisyon kurulması talebinin reddedildiğini aktaran Orakoğlu, örgütün başındaki isme dair çarpıcı bilgiler paylaştı:

"Son dönemde enteresan ataklar yapan emekli bir üst düzey komutan"

"Askeri yönetim Meclis’ten ve bakanlardan gelen soruları yanıtlamayı reddetmişti.. Ancak iş işten geçmişti Çünkü NATO kıtalarının Türkiye’de ordu ve gizli servisler içinde var oldukları açıklanmıştı bir kere. Türkiye’de NATO’nun gizli ordularının isminin Ergenekon olduğu deşifre olmuştu. Bu gizli ordunun 1 numarasının emekli bir orgeneral olduğu da biliniyor. Hatta bana göre ismi bile belli! Son dönemde enteresan ataklar yapan emekli bir üst düzey komutan.

İç siyaseti kontrol amacına dönüştü

Diğer yandan Türkiye’de olduğu gibi kamuoyu derin yapı Ergenekon’u amaç eylem ve stratejiler için hep aynı kalır sanıyorlar. Bu özel seçilmiş ve işlevsel dinamik bir yapıdır. Her zaman aynı kalmaz, zaman içerisinde değişime uğrar. Bu amaçları için de geçerlidir. Öncelikle Sovyet ve komünizm tehlikesine karşı iken daha sonra iç siyaseti kontrol amacına dönüşmüştür."

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