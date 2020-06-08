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Beşiktaş'ın kalesi Sinan Bolat'a emanet

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı.

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Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. Yönetim 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.

Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede Sinan Siyah-Beyazlı yönetimin şartlarını kabul etti. Sadece imza para konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.

İmza parası için sıkı pazarlık
Beşiktaş Yönetimi'nin imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapılacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

Bu sezon çok başarılıydı
Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Sinan Bolat 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.

Türkiye'ye dönüyor
Daha önce Türkiye'de Kayseri ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat büyük bir aksilik olmadığı takdirde Beşiktaş forması giyecek. Tecrübeli eldiven bu sezon Belçika takımı Antwerp'te başarılı bir sezon geçirirken performansıyla takımının en iyi isimlerinden biri oldu. Sinan'ın bonservisi elinde.

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