Koronavirüsü çok çabuk unuttuk! Ne maske ne sosyal mesafe kaldı
Yasaksız ilk hafta sonu İzmirliler ve İstanbullular sahillerdeki parklara akın etti. Koronavirüs adeta unutuldu... Maske takanların sayısı bir hayli azalırken, sosyal mesafe diye bir şey kalmadı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu görüntülere “Kutlamalara daha var. Çok fazla normalleşmeyelim” diyerek tepki gösterdi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından İstanbul’un her ilçesinden onbinlerce kişi Kadıköy ve Yenikapı başta olmak üzere sahillerine koştu. İzmir'de Kordonboyu adeta maskesiz ve sosyal mesafesizlerin akınına uğradı... Cumartesi sabahından itibaren çimenlik alanlar doluydu. Yoğunluk gece saatlerinde de sürdü. Koronavirüs tedbirleri unutuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Moda’da çalan müzik eşliğinde onlarca kişi göbek attı, eğlendi. Polis ve bekçilerin uyarıları da fayda etmedi.
Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili’nde vakit geçiren Burak Oltulu, “Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız” diye konuştu.
Bu arada sahillerde ekip otolarıyla dolaşan polisler de “Değerli İstanbullular, salgın hastalık devam ediyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim” uyarısı yaptı. Ama uyarılara pek de aldıran olmadı..
Çemberler silindi
Caddebostan sahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal mesafenin ayarlanabilmesi için çizdiği çemberler silindi.