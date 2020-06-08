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Taha Duymaz canlı yayında ne dedi küfürü başını yaktı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan küçük şef Taha Duymaz mütevazi mutfağında yemekler yapıp instagram hesabına yüklerken fenomen oldu. Birçok ünlünün de takip ettiği Taha Duymaz 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip ediliyordu. Taha Duymaz'ın küfür ifşası ise başına dert açtı instagram hesabı kapandı.

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Son günlerde sosyal medyanın çok yakından takip ettiği bir isim var; küçük şef Taha Duymaz. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesi ile derme çatma bir evde yaşayan ve yemek videoları çeken Taha Duymaz hayatı ile merak konusu oldu. 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz'ın instagram hesabı kapandı. Canlı yayında ağza alınmayacak bir küfür eden Taha Duymz bu davranışından pişman oldu ve özür diledi. Sayfam kapanmış, emeklerim gitti diyen Taha Duymaz'ın hayatı da merak konusu oldu. 

Canlı yayında küfür eden Taha Duymaz söylediklerinden pişman oldu ve bittim ben dedi. Peki Taha Duymaz kimdir, aslen nereli, yaş kaç? İşte Taha Duymaz ailesi hakkında merak edilenler...

Fenomen olan birçok ünlünün de yakından takip edip destek olduğu Taha Duymaz sosyal medyada yapılan bir canlı yayında ağza alınmayacak bir küfür etti. Bir takipçinin 2 bini ne yaptın sorusuna sinirlenen Taha Duymaz ' A...ne sor o bilir dün gece 2 bini ne yaptığını, An...ne sor dün gece ne oldu' diyerek talihsiz bir küfür etti. 

İşte Taha'nın küfür ettiği anlar: 

İnstagramı kapanan Taha Duymaz üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.

Peki kimdir Küçük Şef Taha Duymaz: Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. 

Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.

Taha verdiği bir röportajında hikayesini şöyle anlatıyor...

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

Taha'nın şöhreti sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılınca, ünlüler de ona el uzatmaya başladı. Mesela Gülben Ergen, Taha ile Instagram canlı yayını yaptı ve ona destek olduğunu söyledi.

Hatta Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz da Taha'yı evinde ziyaret etti.

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