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Galatasaray yönetiminden futbolculara ödeme dopingi

Süper Lig’in yeniden başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi.

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Liglerin tatil edildiği 19 Mart’tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sarı kırmızılı yönetimin bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin corona virüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı.

Yeni bir ödeme daha yapılacak
12 Haziran’da Süper Lig’in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor. Hesaplar tuttuğu takdirde haziran ayı sonuna dek futbolculara yeni bir ödeme daha yapılacak.

Galatasaray, ligin kalan bölümünde ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında verecek

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