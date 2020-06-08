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Kovid-19 vaka tanımı değişti! Tat alamayana da test yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka tanımında özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtisi olan kişilere test uyguluyordu. Bakanlık dünyada görülen farklı semptomlar nedeniyle “test kriterlerini” değiştirdi.

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Bundan böyle ateş, öksürük, nefes darlığının yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa da vatandaşa test uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi.

İşte Kovid-19 rehberindeki vaka tanımı
Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle: “Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır.”

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