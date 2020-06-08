Kadıköy'de 6 gollü hazırlık maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçla hazırlandı.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.