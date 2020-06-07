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ABD Başkanı Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat: Geri çekilin

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeniyle başkent Washington’da görevlendirdiği Ulusal Muhafızların geri çekileceğini duyurdu.

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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.

Başkent Washington’a sıçrayan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların şehirden çekileceğini duyurdu.

Başkan Trump, "Ulusal Muhafızlara Washington DC'den çekilmeleri konusunda hazırlıkları başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler ancak gerekirse hızla şekilde geri dönebilirler. Önceki gece beklenenden çok daha az protestocu geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; ABD'de protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla Ulusal Muhafız gücü görevlendirilmişti.
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