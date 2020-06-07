İbrahim Kalın'dan çarpıcı sözler! 5-6 ay önce Hafter'i arayan Trump şimdi Erdoğan'ın...

TÜRKİYE'nin devreye girmesiyle tüm kaos planlarının suya düştüğü Libya''daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. Kalın ABD ve Rusya'nın Serrac'ı muhatap almasının olumlu olduğunu belirterek, ''5-6 ay kadar önce Hafter'i araya Trump, şimdi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ' dedi.

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Sözcü Kalın Libya'da Türkiye'nin askeri destek verdiği meşru hükümete bağlı unsurlar tarafından aldığı darbeler sonrası ateşkes masasına oturan Hafter ve Libya'nın geleceği ile ilgili kritik gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu.

''Hafter miadını dolduruyor''

"Hafter’in miadını doldurduğunu görmek zor değil'' diyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

''Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil. 5-6 ay kadar önce Trump, Hafter ile telefonda da görüşmüştü. Şimdi Hafter’in muteber ve güvenilir bir aktör olmadığı noktasındalar.

''ABD'de Serrac'a eğilim var''

ABD yönetiminde Serrac hükümeti ile yakın bir ilişki kurma sürecinde genel eğilim var. Putin ile de Libya konusunda görüşüyoruz. Libya Dışişleri Bakanı’nın Moskova'ya gitmesi önemli gelişme. Rusların da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni muhatap alıp bu konuları görüşmesi olumlu."

''Rejim, İdlib'e yığınak yaptı''

İdlib başta olmak üzere, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Sözcü Kalın, rejimin, İdlib'e yığınak yaptığı iddiasını ise ''İdlib'de rejim yer yer belli noktalardan ateşkesi ihlal ediyor. Teyakkuz halindeyiz. Karşılık verme hakkımızı koruyoruz. Yeltenirlerse, Türkiye’nin cevabının sert olacağını bilirler. Türk ordusu her tehdide her zaman karşılık vermeye hazırdır'' sözleriyle değerlendirdi.

''Hüsrana uğrayacaklar''

ABD'nin önünde sonunda Suriye'den çıkacağını da söyleyen Kalın, "PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG üzerinden Suriye'de oyun kurmak isteyenler hüsrana uğrayacaklar" ifadesini kullandı.

Kaynak: Milliyet