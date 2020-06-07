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Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs alarmı! Polisin testi pozitif çıktı

ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet’te görev yapan bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine dün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 14 polise Covid-19 testi yapıldı.

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Bir süre önce Samsun’da bulunan annesini ziyarete giden polis memuru, görev yeri olan Çorum’a döndükten sonra şüphe üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan Covıd-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı şubede görev yapan 14 polis memuru da hastaneye giderek test yaptırdı.

Ailesinin de testi pozitif çıktı
Diğer taraftan, test sonucu pozitif çıkan polis memurunun Samsun’da yaşayan annesinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

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