Fahrettin Koca'dan Sude'ye güldüren cevap! Tamamdır Sude Hanım...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı bir paylaşımda imla hatası yapınca minik bir takipçisi tarafından "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" yanıtı ile uyarıldı. Koca'nın yanıtına Twitter'da yüzlerce alkış geldi.

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Bakan Fahrettin Koca, korona sürecindeki başarısı, gerek kalplere dokunuşu ve naifliğiyle tüm kesimlerden hatta dünyadan büyük takdir gördü. Uykusuzluk ve yorgunluğa rağmen kamuoyu karşısına hep güler yüzle çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 5 Haziran Cuma günü bir kez daha sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Twitter'dan maske takın uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarısında, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi kuralına uygun olarak ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." demişti.

KORONAVİRÜS, SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz. pic.twitter.com/OjIOS8zIJc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020

Küçük bir takipçisi bakanı uyardı! Bağlaçlar arasına virgül konulmaz

Twitinin sonundaki "...maskeli de, maskesiz de..." derken de bağlacından sonra virgül kullanan Fahrettin Koca'ya minik bir takipçisi uyarıda bulundu. Sude isimli minik kız, twitinde Bakan Koca'yı "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" diyerek uyardı.

Koca: Tamamdır Sude Hanım bağlaçlar arasına virgül konulmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise minik takipçisinin Türkçe hassasiyetini takdirle karşılayarak cevaben "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." cevabını verdi.

Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin. https://t.co/2Yo1MzK0ob — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

Bakanın cevabı büyük alkış aldı

Bakanın naif cevabı Twitter kullanıcılarından büyük alkış aldı. Bakan güzel üslubundan dolayı tebrik mesajları yağdı.