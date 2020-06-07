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Diyarbakır'da bodrum katta alkollü eğlenceye 66 bin 160 lira ceza

DİYARBAKIR'da, corona virüs tedbirlerini ihlal ederek apartmanın bodrum katında alkollü eğlence yapan ve polis operasyonuyla yakalanan 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gece saatlerinde mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek ses müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bodrum katında, 24 kişinin corona virüs tedbirlerini ihlal ederek, alkollü eğlence yaptıklarını belirledi.

Çevreyi rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyen ve corona virüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

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