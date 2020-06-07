İlkay Gündoğan: Türkiye'nin en başarılısı Emre Belözoğlu

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Türkiye'nin en başarılı oyuncusu olarak Emre Belözoğlu'nu gördüğünü söyledi.

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Manchester City'de Pep Guardiola'ınn güvendiği oyuncular arasında yer alan İlkay Gündoğan, Türk futbolu dahil olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'den övgüyle bahseden İlkay, "Bu sezon savunmada Van Dijk’ın ardından Premier Lig’de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Onu seviyorum. Futbol anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester’deki hem de Milli Takım’daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz" dedi.

"Cenk Tosun’u da sayabilirim''

"Manchester City’de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar olur" diyen İlkay, "Cenk Tosun’u da sayabilirim. O da ilerleyen dönemlerde bu seviyede olabilir. Onun da iyi oynadığını düşünüyorum, şanssız bir sakatlık yaşadı" diye konuştu.

''En başarılısı Emre Belözoğlu''

Türkiye'nin en başarılı oyuncusu olarak Emre Belözoğlu'nu gördüğünü söyleyen İlkay, "Üst seviyede bir futbolcu. Sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da önemli takımlarda oynadı. Türkiye’nin en yetenekli oyuncularından biri. Onun çok üst seviyede bir futbolcu olduğunu düşünüyorum" dedi