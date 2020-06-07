Sivas'ta deprem paniği AFAD duyurdu!

AFAD'ın resm, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

AFAD'ın aktardığı son veriye göre saat 23.00'te Sivas'ın Divriği ilçesinde 13 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.