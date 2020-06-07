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Sivas'ta deprem paniği AFAD duyurdu!

AFAD'ın resm, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'ın aktardığı son veriye göre saat 23.00'te Sivas'ın Divriği ilçesinde 13 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

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