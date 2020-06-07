Arap ülkeleri ve Arap Birliği'nden 'Kahire Bildirgesi'ne destek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve Salih'in açıkladığı "Kahire Bildirgesi'ne" Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap Birliği verdiklerini açıkladı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in açıkladığı "Kahire Bildirgesi'ne" Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arap Birliği verdiklerini açıkladı.

Libya merkezli News 218 televizyonunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Libya krizinin çözümünü amaçlayan Mısır'ın çabalarını" memnuniyetle karşıladığı ve Libya'da 8 Haziran'da ateşkese varılması yönündeki çağrıyı desteklediği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Twitter hesabından, Sisi'nin himayesinde ilan edilen Kahire Bildirgesi'ne destek verdiklerini açıkladı. Bildirgenin "önemli bir başarı ve uluslararası girişimlere paralel bir adım olduğunu" kaydeden Safedi, Libya krizinin çözümü için bildirgenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'da çatışmaların durmasını ve BM'nin öncülüğünde siyasi çözüm sürecine geri dönülmesini amaçlayan tüm çabaların desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Libya hükümeti ile Libya ordusu başta olmak üzere tüm taraflara bu girişime acilen yanıt verme çağrısı yapıldı. Siyasi sürecin tek seçenek olduğunun vurgulandığı açıklamada, Libyalılardan ulusal çıkarları öncelemeleri istendi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise yaptığı yazılı açıklamada, Libyalıların akan kanının durmasını ve ateşkesi hedefleyen tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM gözetiminde 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinin tamamlanması çağrısında bulunan Ebu Gayt, Libya krizine dış askeri müdahalelerden uzak, ulusal bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

"Kahire Bildirgesi" isimli duyuru yapılmıştı

Libya Ordusunun, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri bugün Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Libya hükümetinden ilk tepkiler

Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi de olan Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "vatan toprağının tamamını kurtarmaya ve devlet otoritesini tahkim etmeye devam edeceklerini" belirtmişti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, "Bizim savaş suçlularını (Hafter'i) televizyonda izleyecek zamanımız yok. Ordumuzun kahraman güçlerinin kaçan milislerin peşinden gidişini takip ediyoruz." ifadesine yer vermişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de katıldığı bir televizyon programında, "Hafter'in gelecek müzakerelerde yeri olmadığının" altını çizmişti.