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Sokağa çıkma yasağı yerine maske zorunlu olsun önerisi

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Yasaklar olmadan gerçek vaka sayının ne olacağını bir hafta içinde hep beraber göreceğiz. Bana kalırsa en önemli sorun maske. Sokağa çıkma yasakları yerine maske kullanımı zorunlu hale getirilse ve doğru kullanımı denetlense çok daha yerinde olur" dedi.

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Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını kaldırma kararının doğru olduğunu söyledi.

Tükek, "2 gün yasak uygulanıyor, o yasakların tekabül ettiği 5 gün sonunda rakamlar 'hop' düşüyor. Pazartesi olunca insanlar bu kez o iki günün acısını çıkarırcasına sokakta kalabalıklaşıyor, bu kez de rakamlar 'hop' yukarı çıkıyor. Sokağa çıkma yasaklarının bu noktada bir çözüm olmadığı çok net. O nedenle Cumhurbaşkanı’nın kararının yerinde olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasakları yerine maske kullanımı zorunlu hale getirilsin
Tükek, "Zaten, kontrollü sosyal hayata geçildi. Öyle büyük bir artış-geri dönüş olursa Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri alır. Günlük vaka sayısının 700’lere kadar düşmesinin sebebi bayramda 4 gün sokağa çıkmanın yasak olmasındandı. Bu dalgalanmaya biraz da uygulanan kısıtlamalar sebep oldu, bizleri yanılttı. Yasaklar olmadan gerçek vaka sayının ne olacağını bir hafta içinde hep beraber göreceğiz. Bana kalırsa en önemli sorun maske. Sokağa çıkma yasakları yerine maske kullanımı zorunlu hale getirilse ve doğru kullanımı denetlense çok daha yerinde olur" diye konuştu.

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