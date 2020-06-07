Hira Elbasan'ın anne çığlığı! Boşanmak isteyen eşini feci bir şekilde dövdü silah çekti
Boşanmak isteyen Derya Elbasan isimli kadını, kocası Erol Elbasan feci bir şekilde dövdü. Talihsiz kadının kızı Hira, annesinin halini sosyal medyadan paylaşarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Hira ayrıca babasının annesine silah çektiğini belirterek 'tutukluk yapmasa belki de annem ölecekti' dedi.Abone ol
Sosyal medya gaddar bir adamın, boşanmak isteyen eşine uyguladığı şiddeti ve talihsiz kadının kızı Hira adlı genç kızın çığlığını konuşuyor..
Silah tutukluluk yaptı
Erol Basan adlı şahıs boşanmak isteyen Derya Elbasan'ı acımasızca dövdü. İkilinin kızı Hira, gaddar şahsın annesine silah çektiğini ama silahın tutukluluk yaptığını anlattı.
Çığlığını yetkililere duyurmak isteyen Hira, sosyal medya kanallarındaki kadın platformlarına annesinin dövülmüş halinin fotoğraflarını gönderip, yaşananları paylaştı.
İşte Hira'nın o feryadı;
Sırf annem boşanmak istediği için bugün ölümden döndü lütfen gerekli yerlere ulaşsın artık bu korkuyla yaşamaktan yoruldum.#erolelbasantutuklansın pic.twitter.com/xmZxArWrBX— hira 🌻 (@hiraelbasann) June 6, 2020
Hira annesi için kadın platformlarından yardım istedi