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Hira Elbasan'ın anne çığlığı! Boşanmak isteyen eşini feci bir şekilde dövdü silah çekti

Boşanmak isteyen Derya Elbasan isimli kadını, kocası Erol Elbasan feci bir şekilde dövdü. Talihsiz kadının kızı Hira, annesinin halini sosyal medyadan paylaşarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Hira ayrıca babasının annesine silah çektiğini belirterek 'tutukluk yapmasa belki de annem ölecekti' dedi.

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Sosyal medya gaddar bir adamın, boşanmak isteyen eşine uyguladığı şiddeti ve talihsiz kadının kızı Hira adlı genç kızın çığlığını konuşuyor..

Silah tutukluluk yaptı

Erol Basan adlı şahıs boşanmak isteyen Derya Elbasan'ı acımasızca dövdü. İkilinin kızı Hira, gaddar şahsın annesine silah çektiğini ama silahın tutukluluk yaptığını anlattı. 

Çığlığını yetkililere duyurmak isteyen Hira, sosyal medya kanallarındaki kadın platformlarına annesinin dövülmüş halinin fotoğraflarını gönderip, yaşananları paylaştı.

İşte Hira'nın o feryadı;

Hira annesi için kadın platformlarından yardım istedi

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