HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü

Beşiktaş'ta maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetme noktasına gelen Elneny ile buzlar eridi. Mısırlı oyuncu ile yaşanan alacak krizi çözüldü.

Abone ol

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü. Siyah beyazlı yönetim, alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılma aşamasına gelen Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada takımda ayrılma aşamasına geldi.

Yıllık ücretinin önemli bir kısmını alamaması nedeniyle siyah beyazlılar ile yol ayrımına gelen Mısırlı oyuncu, yönetim kurulu ile görüşerek ücretini tahsil etmeye çalıştı. Sorunun çözülmemesi halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi planlayan Elneny, kendisine yapılan ödeme sonrası kararından vazgeçti.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronanın kan grupları üzerindeki etkisini tespit etti! Bu grub en şanslısı
Aleksis Çipras'tan Yunanistan'a Erdoğan çağrısı
Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüzde 40 indirim geliyor
TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım kapışıyor
Fahrettin Koca'yı kızdıran görüntü: Çok fazla normalleşmeyelim
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de uçak kazası! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti!
Juventus Cengiz Ünder'i istiyor! İtalya bu takası konuşuyor
Ozan Tufan kimdir kaç yaşında Ozan Tufan aslen nereli?
Al Hilal'in Belhanda için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Bayern Münih Leverkusen'i 4'ledi
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Yorumlar