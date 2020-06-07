Beşiktaş'ta maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetme noktasına gelen Elneny ile buzlar eridi. Mısırlı oyuncu ile yaşanan alacak krizi çözüldü.

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Beşiktaş'ta Muhammed Elneny krizi çözüldü. Siyah beyazlı yönetim, alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılma aşamasına gelen Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada takımda ayrılma aşamasına geldi.

Yıllık ücretinin önemli bir kısmını alamaması nedeniyle siyah beyazlılar ile yol ayrımına gelen Mısırlı oyuncu, yönetim kurulu ile görüşerek ücretini tahsil etmeye çalıştı. Sorunun çözülmemesi halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi planlayan Elneny, kendisine yapılan ödeme sonrası kararından vazgeçti.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlarda kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor. Arsenal'den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

Beşiktaş ile bu sezon 28 maça çıkan Elneny, iki asist yaptı.