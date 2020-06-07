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Aleksis Çipras'tan Yunanistan'a Erdoğan çağrısı

Türk-Yunan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis'e hitaben, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi. Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini" söyledi.

Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli
SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi. Aleksis Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıtasahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli" dedi. "İstikşafi görüşmeler"; "her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı" ve "görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı" prensiplerine dayanıyor.

Ülkenin intiharına yol açmayacak iyi bir strateji belirlenmeli
Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti, "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.

Çipras öneri de sundu
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca Atina yönetiminin aynı zamanda "elini güçlendirmesi" için Doğu Akdeniz'de İtalya, Arnavutluk ve Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeler (MEB) oluşturması için harekete geçmesini önerdi.

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