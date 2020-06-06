İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse burada yapılan bu proje, sınır duvarı projesi bu yılın sonu itibariyle tamamlanıyor” dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu. Sınırda yetkililerle değerlendirme yaptıklarını anlatan Bakan Soylu, "Allah nasip ederse burada yapılan bu proje, sınır duvarı projesi bu yılın sonu itibariyle tamamlanıyor. Şu anda bu projenin yüzde 75'i bitti. Duvar imalatının da yüzde 99'u bitti. Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak. Buda bir takım engebeli ve sıkıntılı araziden kaynaklandığı için bu zaman dilimine kaldı.

Burada bir ayrıntı vermem gerekiyor ki, Allah razı olsun kış, kar, yağmur, çamur demeden arkadaşlarımız hem sınır birliklerimiz hem Polis Özel Harekatlarımız hem jandarmamız burada bu sınır duvarının yapılması hususundaki güvenliği almakta herhangi bir zaafiyet göstermediler. Bilhassa belki de bu konuda en tedbirli kışlarımızdan bir tanesini geçirdik ve sınır duvarları yapılmaya devam etti. Onun için rahat bir şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü Ağrı şantiye ikliminin çok geniş bir zaman dilimine yayıldığı bir il değil" diye konuştu.

“Milli yerli bir yazılım olması bizim için ayrı bir avantaj”

Bakan Soylu, sınırda bir taraftan tel çitlerin çekildiğini bir taraftan da hem gece görüş, termal ve sensörlü kameraların hem de aydınlatma direklerinin yapıldığını aktararak, "Bu da bizim özellikle Iğdır ve Ağrı çerçevesinde oluşturduğumuz yeni bir yöntem.

Milli bir yazılım var ve her hareketi gözleyebiliyor aynı zaman karakollara ve ilgili koordinasyon merkezlerine de iletiyor. Bunu da hem yazılımcılarla hem de sınır birliklerimizde sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da milli yerli bir yazılım olması bizim için ayrı bir avantaj, sürekli gelişime açık olması da ayrı bir avantaj. Bundan sonda atacağımız bir adım var, hazırlıklarına başladık. İnşallah Van sınırında da özellikle bu sınır duvarlarının tamamını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda sınır aydınlatma, sınır gözetleme unsurlarımızı da yani gerek termal kamera gerek kameralar gerekse aydınlatma olsun bunları da sağlayacağız.

Bunun üç anlamı var. Birinci anlamı terör örgütünün özellikle buradan içeriye sızmasını engellemektir. Buradan sızan terör örgütü hem Karadeniz bölgesine hem Serhat Bölgesi dediğimiz bölgeye hem Ağrı'ya hem de bu bölgenin başka alanlarına terörü bir baskı olarak getirmek istiyor. Burada hem sınır birliklerimizin bu konudaki avantajı yükselecek hem onların sızmaları ve geçişleri zorlaşacak, belki de hiç olmayacak. Çünkü Iğdır'da duvar tamamlandığı andan itibaren bu konuda çok iyi bir netice aldığımızı görüyoruz. Hem duvar hem teknolojik katma değerler ciddi bir sonuç oluşturdu" dedi.

“Üç unsuru sağlayacak yollar ve duvarların yapılıyor”

İkinci durumun kaçakçılıkla alakalı olduğunu bildiren Bakan Soylu, üçüncü durumun ise sınırları güvenlik altına almak olduğunu söyledi. Bakan Soylu, üç unsuru sağlayacak yollar ve duvarların yapıldığına dikkat çekerek, "Bir taraftan da teknolojik olarak keşif, gözetleme ve termal unsurlar gerçekleştiriliyor. Burada bir hamlemiz daha var, onu da sınır birliklerimiz gerçekleştiriyor. O da bazı yerlere kanal kazıyorlar. Kanal kazma işlemi de hemen sınırın ötesinde. Ağrı'ya neden duvar yapılıyor diye sorulduğunda şunu söylemek gerekir ki bu strateji bugünün stratejisi değil. Irak'ın kuzeyinde yaptığımız her hamle, terör örgütünü her sıkıştırma, terör örgütünü Irak'ın kuzeyinde daralttığımız her alan terör örgütünü onlara göre kuzeye bize göre de daha doğumuza getirmeye çalışıyor. Onun için buralarda atacağımız her adım yapacağımız her güvenlik anlayışı onların da buraya gelmesini caydıracaktır" ifadelerini kullandı.

“Onların terörle mücadelelerini destekliyoruz”

İran'a çağrıda bulunan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz onların terörle mücadelelerini destekliyoruz. Bizim terörle mücadelemizi desteklemeleri hususunda tekrar bize destek olmaları hususunda konuştuklarımızın ve karşı karşıya mutabık kaldıklarımızın gerçekleştirilmesi hususunda İranlı dostlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Çünkü dünyada bilsin. Hemen yakında Makü Dambat var, şu anda orada 100 civarında terörist var. Bu bizim için önemli.

Biz Makü Dambata girsek orada bir terörist bırakmayız. Bu kadar basit. Bu sorumluluk komşumuz İran'ın ve bu sorumluluğu biliyorlar. İnanıyoruz ki orada inşallah bu yakın zamanda bir terörist kalmayacaktır. Biz burada bir iş daha yapıyoruz. O da METİ timlerimiz uzun zamandan beri burada zannediyorum 2016'nın sonu itibariyle yaptığımız protokol çerçevesinde jandarmanın yani patlayıcı arama timleri mayın arıyorlar. Hem maliyeti düşük hem verimliliği çok yüksek hem de hakikaten bu konuda çok başarılılar. İnşallah Van'da da bu tabloyu oluşturduğumuz andan itibaren özellikle Hakkari'ye kadar olan bölgede ciddi bir adım atmış olacağız. Önemli bir noktayı da güvenlik altına almış olacağız."

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir Avrupa Birliği projemiz de var. Yaklaşık 110 milyon avro, yani buraya isabet eden elektrooptik kuleler var, yine onların termalleri ve radarları var. Elbette ki buda bizim için bu bölgenin güvenliği açısından çok büyük bir anlam oluşturmaktadır. Bu da Türkiye'nin bir gücüdür. Burada büyük iş yapılıyor. Ne kadar büyük iş yapıldığı da yakın zamanda anlaşılacak."