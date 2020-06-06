Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı

ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray çembere alındı

Davutoğlu'ndan 'kısıtlamanın iptali' olayına eleştiri: Yönetim krizi var

Ankara'da erkek arkadaşının döverek bayıltıp canlı yayın yaptığı Sema Esen intihar etti

Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden kaldırdığını açıkladı

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