Özlem Gürses'in CNN Türk ayıbı ve Süleyman Soylu kehaneti

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında gündeme ilişkin çok sayıda konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın dikkat çeken konuları arasında Süleyman Soylu'nun görevi bırakacağı iddiası da vardı.

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Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde olan gazeteci Özlem Gürses, Süleyman Soylu'nun CNN Türk ekranlarına çıkarılmadığı, Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasında kavga olduğu ve CNN Türk'ün Serhat Albayrak tarafından yönetildiği gibi gerçeği yansıtmayan çok sayıda iddiada bulunmuştu. Hadi Özışık youtube kanalındaki 'Perde Arkası' programında bu iddiaların hepsine açıklık getirdi.

CNN Türk iddiası yalan çıktı

Süleyman Soylu'nun kısa bir süre önce CNN Türk'te bir saate yakın canlı yayında bulunduğunun altını çizen Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu ekrana çıkarmıyorlar yalanına tepki göstererek, bu yapılanın gazetecilikle örtüşmediğini kaydetti.

Özlem Gürses neden nankörlük ediyor?

Kısa bir süre öncesine kadar ekranlarında boy gösterdiği CNN Türk ile ilgili Gürses'in yaptığı asılsız açıklamalara tepki gösteren Özışık şunları söyledi;



''Özlem Gürses, Sözcü'den kovulduktan sonra en çok Ahmet Hakan'ın programlarına konuk oldu. Bu Özlem Gürses'i tekrar medyanın gündemine getirdi ve varlığını devam ettirdi. Beraber katıldığımız programlarda en sert eleştirileri CNN Türk'te yapmadın mı? Ama sen ne yaptın nankörlük yaptın. Programlarında özgürce konuştuğun bir kanalı olmayan bir şey üzerinden karalıyorsun. Sizin Serhat Albayrak ve Berat Albayrak ile ilgili düşmanlığınız gına getirdi.''

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Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasında kavga mı var?

Sürekli olarak Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasında bir kavga varmış izlenimi yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Hadi Özışık, Özlem Gürses gibi isimlerin bu konudaki algı yaratma çabasının beyhude bir çaba olduğunu kaydetti. Albayrak ve Soylu'nun Ak Parti çatısı altında birlikte hareket eden iki isim olduğunun altını çizen Özışık, bunun ancak böyle okunabileceğini hatırlattı.

Ortada bir yönetim krizi mi var?

Sokağa çıkma yasağının önce ilan edilip ardından iptal edilmesine ilişkin ortada bir yönetim krizi olduğu iddiası dillendirilmişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Hadi Özışık şunları söyledi; ''Cumhurbaşkanı tepkileri gördü ve iptal etti. Gelecek hafta tekrar sokağa çıkma yasağı getirilirse hangi bahanenin arkasına sığınacaksınız çok merak ediyorum.''