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Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, futbolda ve takım sporlarında kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu oldu.

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Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen 1 milyar dolarlık kazanç barajını aştı.

Geçtiğimiz yıl sponsorluklar dahil 105 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar doların üzerine çıkan ilk futbolcu olarak rekorlarına bir yenisini ekledi. 35 yaşında tarihin ilk milyarder futbolcusu olan yıldız oyuncu, tüm spor dallarında ise en fazla kazanan üçüncü sporcu oldu.

Ronaldo, bu alanda golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'ı izliyor.

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