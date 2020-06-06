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Almanya'dan Sisi’yle Hafter’e 315 milyon euroluk silah satışı

Alman DW’deki habere göre Alman hükümeti Libya’ya yönelik silah ambargosunu desteklemesine rağmen Libya’da Hafter’e destek veren ülkelere bu yıl 315 milyon euroluk silah ihraç etti.

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Hafter’in Trablus’a yönelik saldırısıyla birlikte başlayan süreçte 20 Ocak ve 3 Mayıs tarihleri ​​arasında sadece Mısır’a 308,2 milyon euroluk silah gönderildi. Aynı süreçte Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de 7.7 milyon euroluk silah verildi.

Alman hükümetinin Hafter’i desteklediği ve silahları Mısır ile BAE üzerinden gönderdiği ifade edildi. Muhalefetin soru önergesi sonrası Alman hükümetinin yaptığı açıklamada gerçek ortaya çıkarken Msır ve BAE’nin paravan olarak kullanıldığı ifade edildi. Bu arada Almanya’nın aynı süreçte Türkiye’ye de 15 milyon euroluk silah verdiği bildirildi.

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