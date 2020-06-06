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İBB Bilim Kurulu'ndan öneri: Toplu taşıma araçlarına özel şerit ayrılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, İstanbul Valiliği'ne farklı mesai saati uygulamasına geçilmesini ve toplu taşıma araçlarına özel şerit ayrılmasını önerdi.

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İBB Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tüm dünyada ulaşım sorununun çözümüne yönelik yeni arayışlara girildiğini belirtti.

Günlük yolcu sayısı 10 milyonun üstünde

İstanbul’da günlük yolcu sayısının, toplu taşımada 7-8 milyon; minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken İBB Bilim Kurulu, ulaşımda yoğunluğun daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde yaşandığının altını çizdi.

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 15’inin kişisel araçlarını tercih edeceği düşünülse dahi, toplu taşıma araçlarında uygun sosyal mesafe koşullarının korunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan kurul, temas süresi ve yoğunluğunun bulaşmayı arttırdığını belirtti.

Kurul, İstanbul Valiliği’ne aldığı tedbirlere ek olarak farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulama önerilerini tekrarladı.

Kurul, şu uyarıları sıraladı:

- İlk önerimiz, farklı mesai saati uygulaması. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda farklı şekilde düzenlenmesi ile araçlardaki yolcu sayısı ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. Bu önlem, birçok Avrupa ülkesinde normal koşullarda bile başarıyla uygulanmaktadır.

- İkinci önerimiz ise ayrı şerit uygulaması. Zirve saatlerde, yoğun güzergahlardaki karayollarında, birer şerit sadece toplu taşıma araçlarına tahsis edilmelidir. Bu uygulamanın kamu yönetimi tarafından sıkı denetimi de toplu taşıma içindeki yolcuların temas sürelerini azaltarak önemli ölçüde bulaş kontrolü sağlayacaktır.

- Diğer alınan önlemlere ek olarak ilimizde, bu iki önlemin de salgın tamamen sonlanana kadar gündeme alınması gereğini bilginize sunarız.

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