Ağrı'da açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörün üzerine harç döküyoruz

Ağrı'da ayakkabıcılık sitesinin teme atma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz, Terörün üzerine harç döküyoruz..." ifadelerine yer verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ayakkabıcılık sitesinin teme atma törenine katıldı.

Törenden fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Soylu, "Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz, Terörün üzerine harç döküyoruz... Burada 7000 kişi çalışacak Şen ol Ağrı" diye yazdı.

7000 kişi çalışacak

Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz,

Terörün üzerine harç döküyoruz...



Burada 7000 kişi çalışacak

Şen ol Ağrı



📍Ağrı Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni pic.twitter.com/ivc7Y4XlLX — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 6, 2020

Bölgenin kanayan yarası olan işsizlik sorununa çözüm olması beklenen tesislerde 7 bin kişinin çalışması hedefleniyor.