Ağrı'da açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörün üzerine harç döküyoruz
Ağrı'da ayakkabıcılık sitesinin teme atma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz, Terörün üzerine harç döküyoruz..." ifadelerine yer verdi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ayakkabıcılık sitesinin teme atma törenine katıldı.
Törenden fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Soylu, "Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz, Terörün üzerine harç döküyoruz... Burada 7000 kişi çalışacak Şen ol Ağrı" diye yazdı.
Bugün Ağrı'da, bir ayakkabıcılık sitesinin temeline harç dökmüyoruz,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 6, 2020
Terörün üzerine harç döküyoruz...
Burada 7000 kişi çalışacak
Şen ol Ağrı
📍Ağrı Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni pic.twitter.com/ivc7Y4XlLX
Bölgenin kanayan yarası olan işsizlik sorununa çözüm olması beklenen tesislerde 7 bin kişinin çalışması hedefleniyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta 57 yıldır erkek kıyafeti giyen köylü kadın traş da oluyor