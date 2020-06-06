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Hobi olarak başladı müşterilerinin deyimiyle 'mangal profesörü' oldu

Anadolu Ajansı

BALIKESİR'de yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Üncü, 38 yıl önce hobi olarak başladığı mangal yapımını el emeği üretimle sürdürüyor.

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Tarım aletleri üreten fabrikadan emekli olan Üncü, merak sarması üzerine 1982 yılında mangal yapmaya başladı. Üncü, önce kendisi için sonra da yakın çevresi için yaptığı mangallara gelen talepler üzerine hobisini ekonomik kazanca çevirmeye karar vererek, atölye kurdu. Kaynak makinesi kullanmayı çok tercih etmediği mangal yapımı sırasında perçinleme yöntemini kullanan Üncü, ızgarayı yapımında da el ustalığını kullanarak ızgaraya çekiçle şekil veriyor.

"Müşterilerimiz 'mangal profesörü' diyor"

Bahattin Üncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı işini uzun yıllardır severek yaptığını anlattı.

Taleplere göre farklı boylarda mangallar yapabildiğini kaydeden Üncü, köfte, kestane, kokoreç, kebap gibi farklı yiyeceklere özel mangallar imal ettiğini söyledi.

Üncü, mangalı perçin yöntemiyle el işçiliği uygulayarak oluşturduğunu ifade ederek, "Kaynağı mümkün olduğu kadarıyla az kullanıyorum." dedi.

El yapımı mangal ve ızgaraların, mangal keyfine lezzet kattığını aktaran Üncü, "Yaptığım mangala et yapışmaz, duman yapmaz. Ateş uzun süre dayanır. Mangalın büyüklüğü, kare, dikdörtgen ya da yuvarlak olması gibi tercihler müşteriye bağlı. 30 santimetreden 5,5 metreye kadar mangal yapabiliyorum. Yapım süresi de mangalın büyüklüğüne, özelliğine göre değişiyor. Büyük boyları genelde kebapçılar alıyor. Izgaraları elde tek tek döverek yapıyorum. Müşterilerimiz bana 'mangal profesörü' diyor." ifadelerini kullandı.

Üncü, satışlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çevre illere de gönderiyorum. Japonya'da köfteci açmak isteyen bir Türk kardeşimiz benden mangal istedi. Buradan aldılar, 1 metre mangalı götürdüler. Amerika'ya ızgara yaptım, Almanya ve Fransa'ya devamlı gönderiyorum. Ben siparişe göre çalışıyorum, memnun kalan insanlar çevresindekilere söylüyor. 16 metrekarelik bir dükkanda bunu yapıyorum. Kendi beğenmediğim ürünümü müşterime vermem. Benden sonra oğluma bu işi bırakmak istiyorum."

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