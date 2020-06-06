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Van'da yasağı delmenin bedeli ağır oldu ikinci dalga paniği

Anadolu Ajansı

VAN'ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan bir taziye çadırıyla bağlantılı olarak virüs bulaşan kişi sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün ihmali sonucu virüs bulaşan kişi sayısı ise 15'e yükseldi. 

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen Gülçek Ailesi tarafından taziye yeri kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyeyle bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde 15, Bakımlı Mahallesi'nde 3, İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi'nde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalan Mahallesi'nde 1, Vali Mithetbey Mahallesi'nde 4, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'nde 7, Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 ve Tuşba ilçesi Gendelova Mahallesi'nde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. 

Şoför karantinayı ihlal etti virüs yayıldı

Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'nde 10, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 3, Serhat Mahallesi'nde 1 ve Vali Mithatbey Mahallesi'nde 1 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca Çaldıran ilçemizde askere gidecek bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aynı aileden 9 kişinin testleri pozitif çıktı."

10 kişi vefat etti

Valilik açıklamasında, vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan hasta sayısının 460, vefat edenlerin sayısının 10 olduğu belirtilerek, tedbir amaçlı toplam 73 bin kişinin karantinaya alındığı, 19 bin kişinin karantina uygulamasının da devam ettiği ifade edildi.

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