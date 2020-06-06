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Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı bölgesindeki ekili tarlaları yaktığı tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi terörist yakalandı. 

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım alanlarını hedef alan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Suriye uyruklu S.A.E'nin, Abyad ilçesinde ekili tarlaları ateşe verdiğini ve YPG/PKK için istihbari çalışmalar yaptığını tespit etti.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla S.A.E'yi gözaltına aldı. 

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